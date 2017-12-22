Президент Узбекистана: Волокиту чиновников больше терпеть нельзя

Ташкент, , 17:26 — REGNUM В Узбекистане чиновники повсеместно занимаются волокитой в сфере обслуживания, что стало выходить за все допустимые рамки, заявил президент республики Шавкат Мирзиёев в своем послании Сенату и Законодательному собранию Олий Мажлиса Узбекистана, сообщает УзА.

По мнению главы государства, такое положение дел больше нельзя терпеть.

В своем послании Мирзиёев также поднял проблему деятельности правоохранительных органов.

«Запрещается злоупотреблять служебными полномочиями, прикрываясь «интересами Родины и народа», — сказал президент Узбекистана.

Он напомнил, что деятельность сотрудников правоохранительных органов регулируется законодательством. В регионах представители органов внутренних дел, прокуратуры и судов подчинены хокиму, который является представителем президента.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября 2017 года Мирзиёев подписал постановление, направленное на совершенствование кабинета министров республики. Планируется, что новая структура позволит повысить эффективность чиновников.

Президент Узбекистана неоднократно указывал на низкий уровень ответственности многих чиновников, которые допускают снижение дисциплины и не могут должным образом организовать работу.

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