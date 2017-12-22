Путин поручил ФСБ защиту российских информресурсов от кибератак

Москва, , 17:01 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ, возлагающий на ФСБ функции защиты информационных систем России от кибератак, сообщает 22 декабря портал правовой информации.

В тексте президентского указа, опубликованного порталом, указывается, что ФСБ наделяется полномочиями федерального органа исполнительной власти в вопросах защиты информационной системы России от компьютерных нападений.

«Возложить на Федеральную службу безопасности России функции федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области обеспечения функционирования государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы России», — говорится в тексте указа президента России.

Уточняется, что речь идет об информсистемах, автоматизированных системах управления и информационно-телекоммуникационных сетях на территории Российской Федерации, а также в дипломатических представительствах и консульских учреждениях за рубежом.

Как сообщало ИА REGNUM, частота и масштаб атак киберпреступников и компьютерных вирусов в мире стали достигать глобальных масштабов. Ряд экспертов заявляют, что сложность и эффективность кибервирусов свидетельствуют о том, что их разработка проводится по заказу и при поддержке неких структур, сравнимых по своим возможностям с крупными мировыми державами.

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