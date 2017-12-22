Китай выразил Вашингтону протест из-за американского «закона Магнитского»

Пекин, , 16:33 — REGNUM Китай выражает США свой протест и решительное недовольство после введения американских санкций против бывшего сотрудника министерства общественной безопасности КНР Гао Яня, заявила 22 декабря официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Власти США посчитали, что Гао Янь причастен к неким нарушениям прав человека, и применили к нему санкции, предусмотренные так называемым «глобальным законом Магнитского».

«Мы выражаем решительное недовольство и протест в связи с введением США так называемых санкций в отношении граждан других стран на основании своего внутреннего законодательства», — заявила в связи с этим официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

По словам Хуа Чуньин, Пекин предлагает Вашингтону отказаться от этого шага, провоцирующего обострение китайско-американских отношений, и призывает США быть объективными и не вмешиваться во внутренние дела других стран.

Напомним, принятый в 2016 году в США «глобальный акт Магнитского» подразумевает одностороннее введение американских санкций против граждан любого иностранного государства, которых Вашингтон сочтет причастными к коррупции или нарушениям прав человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США была опубликована новая стратегия, в тексте которой главными конкурентами названы Россия и Китай.

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