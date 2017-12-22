Путин: США целенаправленно разрушают договор об РСМД

Москва, , 16:22 — REGNUM Действия США ведут к разрушению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), считает президент России Владимир Путин. О том, как в России относятся к текущей ситуации с договором, он рассказал, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ 22 декабря.

«Все время выискивают какие-то нарушения с нашей стороны, а сами последовательно этим занимаются», — сказал президент.

Поведение США в этом отношении напомнило Путину ситуацию с договором о противоракетной обороне, выходом из которого американцы занимались с такой же последовательной настойчивостью.

Напомним, договор о противоракетной обороне (ПРО), заключенный между СССР и США 26 мая 1972 года, перестал функционировать в 2002 году по причине выхода из него американцев в одностороннем порядке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 декабря на новые обвинения в нарушении Россией ДРСМД, прозвучавшие со стороны США, отреагировала представитель МИД Мария Захарова. Она заявила, что доводы американцев бездоказательны и являются не чем иным, как спекуляцией ради отвлечения внимания от диалога по имеющимся разногласиям.

Ракета 9М729, против которой выступили в США, не разрабатывалась и не испытывалась на преодоление запрещенной ДРСМД дальности, заявили в МИД РФ.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности вступил в силу 1 июня 1988 года. Считается, что его условия были выполнены к июню 1991 года. По имеющимся данным, СССР в ходе реализации соглашений уничтожил 1846 ракетных комплексов, США — 846 комплексов. На текущий момент договор формально продолжает функционировать, несмотря на имеющиеся разногласия сторон.

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