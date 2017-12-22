Путин: стратегия НАТО — «наступательная и агрессивная»

Москва, , 15:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин, выступая 22 декабря на заседании коллегии Минобороны РФ, заявил, что военная стратегия НАТО носит наступательный и агрессивный характер.

Глава государства подчеркнул, что в ЕС создается именно наступательная инфраструктура Североатлантического альянса.

«Речь идет о нарушениях со стороны США положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности от 1987 года», — сказал российский президент.

Путин добавил, что в Польше только разворачиваются, а в Румынии уже размещены американские универсальные пусковые установки систем противоракетной обороны (ПРО).

«Формально они предназначены для противоракет. Но дело в том, и специалисты об этом прекрасно знают, что это универсальные установки. Они могут применяться и для пуска существующих крылатых ракет морского базирования с радиусом действия в 2500 км», — отметил глава РФ.

Российский лидер также отметил, что в случае размещения в пусковых установках данных крылатых ракет они уже перестают быть ракетами морского базирования.

Напомним, выступая 22 декабря на расширенном заседании коллегии военного ведомства России, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна стать мировым лидером в деле строительства армии нового поколения.

Добавим, в рамках заседания коллегии МО РФ президент России встречается с командующими войсками военных округов и с командованием Северного флота.

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