КНДР: Стратегия Трампа – «преступный документ» захвата всего мира

Пхеньян, , 15:24 — REGNUM Новая Стратегия национальной безопасности администрации президента США Дональда Трампа является «преступным документом», с помощью которого Вашингтон стремится добиться «полного подчинения всего мира интересам США», заявили 22 декабря в МИД КНДР, сообщает Reuters.

Документ, опубликованный 18 декабря, относит Северную Корею и Иран в категорию стран-изгоев.

«Он [документ] четко показал, что «политика Америки прежде всего!», о которой кричит банда Трампа, по сути, является не чем иным, как объявлением агрессии, направленной на сохранение контроля над миром в соответствии с их вкусом и желаниями», — передали северокорейские СМИ слова официального представителя внешнеполитического ведомства КНДР.

Заявление Пхеньяна было сделано на фоне голосования в Совете Безопасности, которое должно состояться 22 декабря. Предметом его обсуждения станет проект резолюции, направленный в очередной раз введение санкций против КНДР в ответ на последние пуски баллистических ракет.

Напомним, помимо Ирана и КНДР, противниками США в документе называются «ревизионистские державы» Китай и Россия, которые стремятся «подорвать» ценности, влияние и богатство США.

В Москве документ Трампа назвали «имперским», подчеркнув, что Москва не считает себя врагом Вашингтона, тогда как в Пекине призвали отказаться от искажения внешнеполитических намерений КНР.