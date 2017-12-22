Алексей Банников, , 17:26 — REGNUM

Урал продолжают сотрясать скандалы, связанные с недобросовестными застройщиками и пострадавшими от их действий пайщиками. В Свердловской области расследуются громкие уголовные дела, связанные с мошенничествами в долевом строительстве, а обманутые пайщики Челябинска пикетировали Генконсульство США в Екатеринбурге.

Странное место проведения пикета пайщиков из Челябинска объясняется тем, что один из застройщиков жилого комплекса «Яркая жизнь» Антон Д., по всей видимости, действительно ярко живёт и летом уехал в Соединённые Штаты, оставив вложивших средства в строительство ЖК один на один со своими проблемами. Теперь пайщики требуют, чтобы представители дипломатической миссии США посодействовали в экстрадиции Антона Д. на родину.

Читайте также: Обманутые дольщики Челябинска пикетируют консульство США в Екатеринбурге

Дома должны были сдать ещё в 2016 году, но из-за финансовых проблем фирм-подрядчиков, которые принадлежат Антону Д. и ещё одному жителю Челябинска, строительство было заморожено. Было возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве от которого пострадали около 300 человек, а сумма ущерба составила порядка 70 млн рублей. Партнёру Антона Д. были предъявлены обвинения, а вот сам он уехал за океан.

В Свердловской области руководители подрядных организаций, прекративших строительство жилищных комплексов из-за финансовых проблем, никуда не сбегают. Только вложившим свои средства и материнские капиталы пайщикам от этого не легче, а свои акции протеста они проводят, как правило, перед административными зданиями в надежде привлечь внимание властей и правоохранительных органов.

Именно так действовали пайщики знаменитого долгостроя «Бухта Квинс», строительство которого началось ещё в 2008 году и должно было завершиться в 2012 году. Однако в 2011 году работы остановились, и пайщики кооператива, посчитав себя обманутыми, стали регулярно организовывать акции протеста: пикеты, митинги и даже голодовки. Также они рассылали письма в различные инстанции с просьбами привлечь внимание к проблеме.

В 2015 году полиция возбудила уголовное дело, которое долгое время оставалось бесфигурантным. В конце 2016 года обвинения по делу были предъявлены художественному руководителю Уральского государственного театра эстрады и известному барду Александру Новикову, а также его бизнес-партнёру, который ранее занимал руководящую должность в свердловском правительстве.

Читайте также: Уральский бард Александр Новиков подал в суд на «Первый канал»

А уже в начале 2017 года Александр Новиков улетел в ОАЭ. Обманутые пайщики, узнав об этом, были возмущены, но как выяснилось позже, их волнения были напрасны. Александр Новиков вскоре вернулся в Россию и сообщил, что проводил встречу со знакомым бизнесменом, который предложил помощь в завершении строительства домов. Также он предложил пайщикам, не желающим ожидать завершения строительства, выкупить их доли, и несколько человек воспользовались предложением. А сделки оформлялись прямо в Театре эстрады.

Вскоре по ходатайству прокуратуры уголовное дело было передано в следственное управление СКР по Свердловской области. Летом фигурантам дела были предъявлены окончательные обвинения, а в сентябре расследование было завершено. При этом необходимо отметить, что сам Александр Новиков виновным себя не считает, и настаивает на том, что является таким же пострадавшим пайщиком кооператива. Тем не менее, пока проходило расследование, строительство жилых домов было завершено, и пайщики стали получать долгожданные квартиры.

Также в Свердловской области, благодаря активным протестным действиям обманутых пайщиков, средствам массовой информации и региональному омбудсмену по правам человека Татьяне Мерзляковой, проблемы долгостроев удалось вывести на уровень правительства региона. На данный момент чиновники минстроя Свердловской области оказывают содействие в решении проблем пайщиков. В частности, идёт поиск подрядчиков и кредитных организаций, готовых профинансировать завершение строительства. Более того, из-за возникших юридических проблем в региональном правительстве планируется внести поправки в законодательство, направленные на защиту пайщиков долевого строительства.

Так, благодаря активному содействию удалось «разморозить» ещё один знаменитый в Екатеринбурге долгострой — ЖК «Первый Николаевский». Это произошло летом 2017 года после того, как все права и обязательства по проекту ЖК «Первый Николаевский» в Екатеринбурге перешли от ООО «УктусСтрой» к ООО «Новый застройщик», входящему в компанию PRINZIP. Более того, строительство кредитовал Сбербанк, а часть квартир в зданиях ЖК намерено выкупить для бюджетников правительство Свердловской области.

Читайте также: «Николаевскому» долгострою в Екатеринбурге поменяли застройщика

Также в бюджет была заложена сумма в размере 200 млн рублей на решение проблем обманутых дольщиков ЖК «Оптимист» в городе Первоуральске. Всего же в Свердловской области насчитывается порядка 17 проблемных объектов долевого строительства, среди них такие известные долгострои, как ЖК «Новый Уктус», ЖК «Щербакова, 20» и ЖК «Кольцовский Дворик».

Читайте также: После митинга голодовка? На Урале обманутые пайщики вышли на акцию протеста

Продолжают свою работу сотрудники правоохранительной системы. Так, сегодня прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова проинспектировала проблемные объекты долевого строительства в городе. В том числе она посетила ЖК «Первый Николаевский», завершение строительства которого запланировано на 2018 год, и другой долгострой, на котором удалось сменить подрядчика и продолжить работы — ЖК «На Постовского». Завершение строительства этого жилищного комплекса ожидается уже в 2017 году.

Также сегодня стало известно о том, что уже отбывающий наказание «бизнесмен», который занимался строительством многоквартирных домов на землях, переданных под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), был вновь осуждён за незаконное предпринимательство и отмывание денег. В феврале его приговорили к шести годам за мошенничество. Своими действиями он в совокупности нанёс ущерб потерпевшим на сумму порядка 700 млн рублей.

Получив земли под ИЖС, гражданин начал на них строительство многоквартирных домов, продавая жилье ничего не подозревавшим людям. Так же он продавал квартиры в ещё не возведённых постройках. Вскоре выяснилось, что многоквартирные дома на земле под ИЖС возведены незаконно и подлежат сносу. Таким образом, от противозаконных действий застройщика пострадали 437 человек.

Читайте также: В Екатеринбурге застройщик-мошенник получил срок за отмывание денег

Также на днях стало известно о возбуждении пока бесфигурантного уголовного дела по подозрению в мошенничестве, в результате которого пострадали 386 пайщиков ЖК «Кольцовский». Вложив свои средства в строительство домов, пайщики также отчаялись ждать завершения строительства. В течение 2017 года они принимали участие в массовых протестных мероприятиях и одиночных пикетах, а также объявляли голодовку. По данным местных изданий, несколько человек, которые вложили свои средства в строительство жилищного комплекса, уже скончались, так и не дождавшись своих квартир.

Также в суд передано дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении жителя Екатеринбурга 1973 года рождения, который привлекал средства пайщиков путём широкой рекламной кампании на телевидении, в печатных изданиях и интернете. Являясь одним из руководителей фирмы-застройщика, он также учредил ряд организаций через которые выводил денежные средства и присваивал их себе.

Таким образом, несмотря на определённые позитивные сдвиги, проблема обманутых пайщиков на Урале по-прежнему стоит очень остро. Попытки решить отдельные ситуации наталкиваются на конкретные трудности, такие как урегулирование исковых требований сторонних организаций к застройщику, без которых невозможна передача подряда другой организации, которая намерена продолжать строительство. Также бывает невозможно передать уже готовые под ключ квартиры в ситуации, когда возбуждено уголовное дело, а имущество кооператива (то есть эти самые квартиры для пайщиков) находятся под арестом. Не менее острой является проблема страховки от недобросовестных застройщиков. И теперь остаётся надеяться что в будущем году власти, учитывая весь опыт, предпримут необходимые действия для того, чтобы на законодательном уровне обеспечить защищённость пайщиков и ускорение процедур передачи прав на застройку в тех случаях, когда это необходимо для скорейшего завершения строительства.

Читайте ранее в этом сюжете: Сотни пайщиков без жилья: кто ответит за обман граждан в Екатеринбурге?