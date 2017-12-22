Дело Коломойского спровоцировало войну между генпрокуратурой и минфином

Киев, , 14:54 — REGNUM На Украине разгорелся серьезный институциональный конфликт между генпрокуратурой и минфином. Его катализатором стало решение Высокого суда Лондона о всемирном аресте активов олигархов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на сумму $2 млрд.

В частности, глава украинского минфина Александр Данилюк потребовал отставки генерального прокурора Юрия Луценко. Министр обвинил генпрокурора в затягивании расследования дел в отношении «Приватбанка» при одновременно активных следственных действиях против должностных лиц министерства финансов и Национального банка.

«Случайная встреча Юрия Луценко с Игорем Коломойским именно накануне суда в Англии вызывает много вопросов. Кроме того, генпрокурор дискредитировал себя атакой на новые антикоррупционные органы и неспособностью довести важные дела до суда… Поэтому он должен уйти в отставку. Я требую его отставки», — сказал Данилюк 21 декабря на брифинге.

В свою очередь, Луценко оценил громкое заявление министра Данилюка «как банальное желание избежать уголовной ответственности». Еще летом 2017 года генпрокурор обращался в Кабмин с требованием уволить Данилюка после того, как государственная фискальная служба провела проверку и подтвердила неуплату Данилюком 700 тыс. гривен налогов.

«Налоги Данилюку нужно или заплатить, или сесть», — сказал Луценко.

При этом он признал, что ранее ГПУ расследовало уголовное дело в отношении руководства «Приватбанка» и детективного агентства Kroll, после заявления народного депутата Александра Дубинина.

По словам Луценко, этот депутат в сентябре-ноябре подал в ГПУ и НАБУ заявления о незаконной деятельности государственного «Приватбанка» при подписании соглашений с Kroll. После детального расследования дело в отношении Kroll было закрыто.

«В связи с распространением ложных заявлений официально сообщаю. На сегодня в ГПУ не было и нет никаких уголовных производств в отношении аудиторской компании Kroll», — написал Луценко в Фейсбуке.

Напомним, ранее детективное агентство Kroll предоставило Лондонскому суду отчет об активах Коломойского и расследовании схем приватизации «Приватбанка». При этом накануне решения Высокого суда 7 декабря Генпрокуратура возбудила дело против руководства Нацбанка, государственных менеджеров «Приватбанка» и агентства Kroll, обвинив их самих в хищении средств банка. Об этом говорится в решении Печерского суда Киева от 4 декабря 2017 года, опубликованном «Цензор.НЕТ».

В то же время эксперты уличили генпрокурора в непрофессионализме. В частности, главред издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов считает, что своими действиями против агентства Kroll Луценко помогает защите Коломойского выиграть дело против государственного «Приватбанка» в Лондонском суде.

«Украинские правоохранительные органы по сути выступили против «Кролла» и Нацбанка, обеспечив защиту Коломойского и Боголюбова весомыми аргументами. Поскольку обвинение «Привата», поданное в Высокий суд, строится именно на расследовании «Кролла», обвинения в самой Украине против «Кролла» по сути дезавуируют расследование. Это по странному совпадению, произошло после случайной встречи генерального прокурора Юрия Луценко с Игорем Коломойским в Амстердаме 25 ноября», — пишет Бутусов в Фейсбуке.

Эксперт напомнил, что ранее ГПУ открыла уголовное дело в отношении агентства Kroll «за участие в сговоре» с бывшими владельцами «Приватбанка». Бутусов считает, что теперь руководству Украины, включая президента Петра Порошенко и силовиков, «придется определиться, на чьей они стороне в данном деле».

«Будет ли дело против Нацбанка и «Кролла» закрыто или наоборот — продолжено?.. Если иск останется делом самого Нацбанка, и не будет поддержан правоохранительными органами, то суд в Лондоне скорее всего будет проигран государственным «Приватбанком», — прогнозирует Бутусов.

В то же время бывший акционер Приватбанка Игорь Коломойский отрицает получение помощи ГПУ в деле против «Приватбанка», сообщило LB.ua.

Политолог Константин Бондаренко отметил, что между Порошенко и Коломойским сохраняется линия напряжения.

«Он (Коломойский) присутствует на правах акционера той или иной политической силы, но не является главной определяющей силой ни одной политпартии», — пояснил Бондаренко, передает «Слово и Дело».

При этом он считает, что решение Лондонского суда об аресте активов не стало катастрофой для олигарха.

«Для Коломойского решение суда — неприятность, но не катастрофа», — подчеркнул он.

При этом украинский волонтер Антонина Кумка призвала провести расследование неформальной встречи Луценко и Коломойского в Амстердаме.

«А что там с Луценко и Коломойским? Никто не хочет их встречу расследовать?» — написала Кумка в Фейсбуке.

Директор Центра инновационного консалтинга «КДА» Дмитрий Корнейчук считает, что Порошенко и Коломойский заключили сделку.

«Олигарх до и во время президентских выборов оказывает медиа-поддержку Порошенко и помогает «мочить» Тимошенко (не пускает на канал, не дает денег). В обмен власть максимально затягивает и проваливает в лондонском суде иск против Коломойского. Недаром недавно была встреча Коломойского и Луценко», — пишет Корнейчук в Фейсбуке.

Как сообщалось, ранее издание «Страна.ua» со ссылкой на студента Андрея Голубева писало о встрече Луценко и Коломойского в Амстердаме. По информации студента, 24 ноября он гулял с друзьями по центру Амстердама и увидел Луценко и Коломойского. Студенту даже удалось с ними сфотографироваться. Позже Луценко заявил, что якобы случайно встретился с олигархом Коломойским в Амстердаме.

«Я полетел в Амстердам на медицинскую диагностику. Гулял по центру города, случайно встретил Коломойского», — отметил генпрокурор. При этом Коломойский не комментировал факт встречи с Луценко.

Напомним, 20 декабря государственный менеджмент «Приватбанка» заявил: «Приказ об аресте активов было выдан на основании предоставленных суду детальных доказательств, доказывающих, что господа Коломойский и Боголюбов вывели из банка почти 2 млрд долл. США путем проведения ряда незаконных операций, в результате которых средства переводились на компании, которые им тайно принадлежали или находились под их контролем. Путем этого процесса «Приватбанк» планирует вернуть средства, сумма которых, вместе с процентами составляет более 2,5 млрд долл. США».

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