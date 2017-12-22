Саакашвили назвал дату своего допроса в СБУ

Киев, , 13:50 — REGNUM Допрос экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в службе безопасности Украины (СБУ) состоится 26 декабря. Об этом политик заявил журналистам в Апелляционном суде Киева, сообщает 22 декабря УНИАН.

По словам Саакашвили, он принял и подписал повестку о необходимости явиться на допрос в СБУ. Лидер партии «Движение новых сил» подчеркнул, что он намерен сотрудничать со следствием, и поэтому согласен прийти на допрос.

Адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий уточнил, что в СБУ его подзащитный должен прибыть 26 декабря в 11:00.

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Напомним, ранее бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пришел в Генеральную прокуратуру Украины (ГПУ), где его должны были допросить. Однако вместо того, чтобы явиться на допрос, Саакашвили заявил, что ГПУ не имеет права его допрашивать, и покинул здание прокуратуры.

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Как сообщало ИА REGNUM, СБУ обвиняет экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в содействии преступной организации. Политик был задержан 8 декабря, однако 11 декабря суд постановил отпустить Саакашвили.

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