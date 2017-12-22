Володин: Победой в Сирии Россия избавила от погружения в хаос весь мир

Москва, , 13:28 — REGNUM Благодаря продуманной, ответственной политике России удалось сокрушить крупнейшую террористическую организацию в мире и предотвратить нарастание хаоса на Ближнем Востоке и в мире в целом. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 декабря заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы.

«Уходящий год запомнится нам насыщенной международной повесткой, и хотелось бы это подчеркнуть. Но прежде чем подробнее остановиться на основных итогах нашей межпарламентской работы, давайте выскажем слова благодарности нашим военным во главе с Верховным главнокомандующим, президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Блестяще выполнив боевую операцию в Сирии, военнослужащие вернулись в места своей дислокации, и мы с вами сегодня это отмечаем», — заявил Володин.

Российские военные базы остаются в Сирии, подчеркнул он.

«Мы с вами приняли решение о ратификации соответствующих соглашений — это крайне важно не только для Сирийской Арабской Республики, но и для всех стран. Благодаря продуманной, ответственной политике руководства Российской Федерации удалось сокрушить крупнейшую террористическую организацию, которая стала превращаться в террористическое государство. Исходящая от неё угроза могла ввергнуть в хаос Ближний Восток, Европу, весь мир. Террористические атаки, нескончаемый поток беженцев — всё это удалось предотвратить и остановить благодаря нашим военным и политическому урегулированию», — указал председатель Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 11 декабря президент и Верховный главнокомандующий Владимир Путин лично прибыл на российскую военную базу Хмеймим в Сирии, чтобы отдать приказ о выводе российской группировки в связи с окончанием военной операции в Сирии и разгромом формирований «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Между тем 21 декабря Госдума ратифицировала соглашение о расширении базы ВМФ РФ в сирийском Тартусе, рассчитаное на 49 лет с автоматическим продлением на последующие 25-летние периоды.

Соглашение закрепляет за РФ право единовременно содержать в пункте до 11 военных кораблей, включая корабли с ядерными энергетическими установками. Сама же база расширяется до 24 гектаров.

Напомним, что авиабаза Хмеймим в сирийской провинции Латакия размещает группу Военно-воздушных сил Воздушно-космических сил России. Она была создана в сентябре 2015 года для проведения военной операции на территории Сирии и поддержки правительственных войск в войне с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).