Президент Турции высоко оценил решение Генассамблеи ООН по Иерусалиму

Анкара, , 13:28 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высоко оценил решение Генеральной Ассамблеи ООН по вопросу статуса Иерусалима, сообщает Anadolu.

В преддверии голосования в Вашингтоне пригрозили, что те страны, которые выступят за признание недействительным решения Трампа, лишатся американской помощи.

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В ответ на эти эти попытки США запугать страны-члены ООН Эрдоган отметил, что «пусть будет известно, что демократия это не восприятие, система или режим, в которых можно купить [доброе] расположение».

Напомним, резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, предложенная Турцией и Йеменом, была поддержана 128 странами, против нее проголосовали лишь девять государств. Она не носит обязательного характера.

Более того, в администрации Трампа заявили, что решение Генассамблеи никоим образом не повлияет на планы Вашингтона перенести свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

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