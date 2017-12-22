Суд перенес рассмотрение апелляции генпрокуратуры Украины к Саакашвили

Киев, , 13:25 — REGNUM Апелляцию Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили суд рассмотрит не раньше января 2018 года, сообщает 22 декабря УНН.

Согласно сообщению, слушание ходатайства ГПУ о необходимости домашнего ареста Саакашвили было перенесено на 3 января 2018 года в связи с тем, что Печерский районный суд Киева, освободивший Саакашвили, не передал материалы дела в Апелляционный суд.

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Напомним, ранее служба безопасности Украины (СБУ) обвинила бывшего главу Одесской области в пособничестве преступной группировке. Саакашвили 5 декабря попытались задержать, однако его сторонники буквально «отбили» политика у СБУ. В результате Саакашвили всё-таки был задержан 8 декабря, но уже 11 декабря суд постановил отпустить экс-президента Грузии.

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После этого ГПУ вызвала Саакашвили на допрос, однако политик отказался идти в прокуратуру, заявив, что у прокуроров нет права его допрашивать, поскольку не они возбуждали уголовное дело.

При этом Саакашвили заявил, что его допрашивать может только СБУ. Однако когда СБУ вызвала его на допрос, Саакашвили тоже не пришел к спецслужбистам, сославшись на то, что дата допроса совпадает с датой рассмотрения апелляции ГПУ.

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