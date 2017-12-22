Воскресенье, 24 Декабря 2017 года
00:34:47 МСК

Песков прокомментировал сведения о покупке квартиры в Париже

Политика

Пресс-секретарь Путина назвал данные о якобы приобретенной им за 125 млн рублей квартире в Париже, озвученные организацией Алексея Навального, клеветой

Песков прокомментировал сведения о покупке квартиры в Париже
Иллюстрация: Aviabilet.ru
Париж

Москва, 22 декабря 2017, 12:53 — REGNUM  Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал опубликованную Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) информацию о якобы купленной им квартире в столице Франции, сообщает 22 декабря РИА Новости.

Песков назвал данные о якобы приобретенной им за 125 млн рублей квартире в Париже, озвученные организацией Алексея Навального, клеветой.

Напомним, на начало поисков жилья в Париже бывшей жены Дмитрия Пескова ФБК сподвиг пост в ее Instagram от декабря 2016 года.

Подпись под фото экс-супруги Пескова в роскошном жилище гласила: «К Новому году — в новый дом!».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Коррупция и борьба с ней

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить