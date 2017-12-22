«Украине» конец: страна оказалась неспособной достроить свой корабль

Николаев, Украина, , 12:42 — REGNUM Продолжить строительство крейсера «Украина», который был спущен на воду и законсервирован 27 лет назад на стадии готовности 95%, оказалось неспособным правительство Украины, сообщает 21 декабря сайт концерна «Укроборонпром» со ссылкой на письмо украинского министерства обороны.

В письме минобороны говорится, что продолжать работу по сохранению судна через четверть века нет никакого смысла, потому что технологии безвозвратно устарели.

В «Укроборонпроме» с этим не согласны и просят кабинет министров Украины как можно скорее решить вопрос с финансированием. Для этого предложено включить соответствующую статью расходов в государственный бюджет Украины на 2018 год.

В настоящее время крейсер стоит на причале «Николаевского судостроительного завода». Последние два года недостроенный крейсер находился на балансе предприятия, за это время государство задолжало сотрудникам предприятия 61 млн гривен (127 млн рублей).

Крейсер был спущен на воду 11 августа 1990 года, изначально он носил имя «Адмирал флота Лобов». Спустя три года он перешел в собственность Украины и был переименован. Только через 24 года украинский президент Петр Порошенко принял решение о демилитаризации и продаже судна, подписав «Украине» смертный приговор с помощью указа.

Однако из опубликованной переписки следует, что в стране остаются желающие отстаивать достижения предыдущих лет.

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