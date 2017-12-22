Киев провоцирует Москву: Радио REGNUM

Москва, 22 декабря 2017, 14:00 — REGNUM
- Первый скандал: как проходит суд над авторами ИА REGNUM;
- Украинские провокаторы: почему Россия покинула Донбасс;
- Градус дружбы: на каком уровне находятся отношения между Россией и Британией;
- Заказами обеспечены: что повлияло на спрос на российское оружие;
- Враг должен быть разбит: Россию призвали выработать удары по Украине.
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