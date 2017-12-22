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Киев провоцирует Москву: Радио REGNUM

Политика

Снова война?

Киев провоцирует Москву: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 22 декабря 2017, 14:00 — REGNUM  

Читайте ранее в этом сюжете: Как провалились секретные переговоры о передаче Курил: Радио REGNUM

Читайте развитие сюжета: Киев устраивает слежку, Россия укрепляет оборону: Радио REGNUM

regnum author Радио REGNUM
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