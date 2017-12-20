Алтайский край прикрыли щитом от ракетного нападения

Барнаул, , 10:59 — REGNUM В Алтайском крае и ещё двух российских территориях (Красноярском крае и Оренбургской области) сегодня, 20 декабря, произошло событие, значимое для всего военно-промышленного комплекса страны. Впервые в истории Вооруженных Сил РФ на боевое дежурство одновременно заступили сразу три новейших радиолокационных станции (РЛС) «Воронеж». Для российской системы ПРО это означает получение непрерывного радиолокационного контроля всех ракетоопасных направлений. Подробности о торжественном мероприятии, посвящённом этому событию, сообщает официальный сайт Алтайского края.

По словам разработчиков, радиолокационные станции высокой заводской готовности обнаруживают ракеты в полёте на дальности до 6000 километров. С помощью программного обеспечения можно смоделировать самые сложные условия радиолокационной обстановки в установленных зонах ответственности наземных средств, что даёт большой манёвр для различных учений по обнаружению, классификации, сопровождению баллистических целей и космических объектов, формированию информации предупреждения для своевременного доклада на вышестоящие пункты государственного и военного управления.

«Уверен: эти станции значительно повысят уровень обороноспособности нашей страны, обеспечат её жителям долгие годы мирной и счастливой жизни. Высочайшие профессионализм, абсолютная преданность воинскому долгу и Отечеству — главные слагаемые вашей доблестной и почётной службы», — такими словами военнослужащих и гражданский персонал 314 отдельного радиотехнического центра приветствовал заместитель председателя правительства Алтайского края Виталий Снесарь.

Напомним, данные загоризонтных радиолокационных станций типа «Воронеж-ДМ» обеспечивают весь наземный эшелон системы противоракетной обороны. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин ранее заявлял, что считает такой вариант оперативного восстановления системы ПРО наиболее рациональным.

«Завершение развертывания Единой космической системы России позволит полностью закрыть противоракетным куполом», — отмечал чиновник.

По информации департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России, в ходе несения боевого дежурства в 2017 году средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении были обнаружены более 50 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, таким образом, с сегодняшнего дня на территории России работает сеть из семи РЛС нового поколения, несущих боевое дежурство в Ленинградской, Калининградской, Иркутской и Оренбургской областях, а также в Краснодарском, Красноярском и Алтайском краях.

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