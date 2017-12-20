Командование ВКС: три новые РЛС «Воронеж» подняли оборонный потенциал РФ

Москва, , 03:08 — REGNUM Вахту по защите неба России в сос­таве наземного эшелона системы предупреждения о ракетном напа­дении начали нести три новейшие радиолокационные станции высокой заводской готовности (РЛС ВЗГ) «Воронеж», 20 декабря пишет «Красная звезда».

На боевое дежурство станции заступили с 20 декабря — впервые в истории ВС РФ. Теперь радиолокационные станции нового поколения находятся в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, в Краснодарском, Красноярском и Алтайском краях.

Комментируя новшество, генерал-полковник Александр Головко, командующий Космическими войсками — заместитель главнокомандующего ВКС РФ, заявил, что теперь непрерывный радиолокационный контроль всех ракетоопасных направлений с территории России будет обеспечивать сеть из семи радиолокационных станций нового поколения.

«Да, впервые в истории Вооружённых Сил Российской Федерации на боевое дежурство по радиолокационному контролю в установленных зонах ответственности заступили сразу три новейшие радиолокационные станции «Воронеж» системы пре­дупреждения о ракетном нападении, созданные по технологии высокой заводской готовности в Красноярском, Алтайском краях и Оренбургской области», — сказал Головко.

Он напомнил, что станции «Воронеж» входят в состав системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

«Создание сети новых высокотехнологичных РЛС ВЗГ «Воронеж» позволило в кратчайшие сроки нарастить возможности отечественной системы ПРН и существенно повысить надёжность и качество радиолокационного контроля всех ракетоопасных направлений с территории России», — сказал Головко.

Представитель командования ВКС РФ также отметил, что радиолокационный контроль осуществляется Россией в следующих установленных зонах ответственности: в Печоре (РЛС «Дарьял), в Мурманске («Днепр»), Казахстане («Днепр») и Белоруссии («Волга»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что объем современных образцов российского ракетного вооружения вырос до 66%.

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17 декабря в Минобороны РФ сообщили, что в 2018 году РВСН совершат 12 пусков межконтинентальных баллистических ракет. В боевом составе российских ракетных войск находится на текущий момент порядка 400 пусковых установок с МБР.

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