Урал страдает от массового саботажа управленцев

Санкт-Петербург, , 12:00 — REGNUM 10 декабря достигнуто соглашение между СНК и ЦК партии левых с.-р. по вопросу о конструировании правительства. В состав СНК войдут, кроме Калегаева, еще следующие левые с.-р.: Прошьян (нарком почт и телеграфов), Алгасов (в Комиссариат внутренних дел), Трутовский (нарком местного самоуправления), Михайлов (в Комиссариат военно-морских дел), Штейнберг (нарком юстиции), Измайлов (заведывание бывшими императорскими дворцами).

В результате переговоров с представителем Уральского областного комитета советов Воробьевым о саботаже правлений уральских заводов, Ленин предложил Шляпникову и Дзержинскому немедленно арестовать членов находящихся в Петрограде этих правлений и подготовить проект конфискации всех уральских заводов.

На заседании правой части Всероссийского крестьянского съезда с докладом по аграрному вопросу выступил Чернов. Критикуя первые попытки с.-д. создать свою собственную аграрную программу, оратор говорит:

«Всякая мысль о повышении уровня крестьянского благосостояния пугала многих из них как уклонение от марксизма, как угроза экономическому прогрессу. В своем декрете о земле, списанном, правда, с ошибками, с крестьянских приговоров, Ленин начал с того, что отменил земельную собственность, но Ленин не отказался от своих прежних взглядов на крестьянина, как на буржуа, и его земельная программа ставит все вверх ногами…

Мы, социалисты-революционеры, на землю смотрим как на первоисточник всего, что двигает промышленность, как на фундамент, с которого мы начинаем наше социалистическое переустройство, а большевики нам говорят, что они обеспечат нам свое содействие, если мы начнем строить здание с крыши.»

Доклады Вихляева и Чернова закончились принятием «основ земельного законодательства». Первая часть этого положения представляет собою проект закона о передаче земли трудящимся. Вторая часть говорит о политических вопросах.

На заседании левой части Всероссийского крестьянского съезда принята резолюция о социализации земли (по докладу Арефьева). Съезд утвердил положение о земельных комитетах, выработанное Народным комиссариатом земледелия. Съезд постановил приветствовать СНК за декрет о земле.

В Смольном институте состоялось заседание представителей Петроградского гарнизона по вопросу о выводе войск из Петрограда. С большой речью выступил Троцкий. Помощник комиссара по военным делам Склянский информировал о тяжелом положении солдат на фронте и необходимости сменить уставшие фронтовые части. Последнее предложение единогласно принимается.

Открылся II областной съезд советов раб., солд. и крестьян, депутатов Московской области в составе 200 делегатов. Со вступительным словом выступил член президиума областного исполнительного комитета Соловьев (б-к), напомнивший, что в момент Октябрьской революции Исполком не стоял на должной высоте. Уход представителей соглашательских партий вызвал сужение его деятельности, и он вынужден был отказаться от руководства жизнью советских организаций на местах.

На заседании солдатской секции было решено объединить работу со съездом частей Московского военного округа. На заседании крестьянской секции был заслушан доклад Зитта (л. с.-р.) о работах комиссии земледелия.

Состоялось заседание Московского украинского «гуртка» большевиков, на котором была принята резолюция о немедленном переизбрании Центральной украинской рады и передаче власти Советам.

Собранием делегатов ротных и судовых комитетов Архангельска принята резолюция о поддержке СНК и переходе власти в руки Советов и ВРК, предложенная фракцией большевиков. Предложение о включении в состав нового Военно-революционного комитета представителей от городской думы и земства отвергнуто.

В Костроме вся местная власть перешла к большевикам. Председателем Революционного комитета избран Нацаренус, командированный в Кострому МОБ РСДРП (б).

В Самаре открылся губернский всесословный съезд. В состав съезда входят: губернский крестьянский съезд в полном составе, представители съезда городов, земств и некоторых советов р. и с. депутатов. Центральный вопрос повестки дня — создание губернской власти и заявление губернского съезда советов р. и с. депутатов об отказе участвовать на всесословном съезде. Одобрена деятельность губернского комиссара Временного правительства и заявлен протест против его устранения ревкомом.

В Харькове состоялось совещание приехавших из Киева делегатов Всеукраинского съезда советов и Донецко-криворожского областного съезда советов. Большинством против голосов меньшевиков (12 человек) работы съезда решено объединить; утренние заседания посвящаются областным вопросам, вечерние — краевым.

В Одессе открылся II областной съезд советов (Румчерод) в составе: большевики — 396, левые с.-р. — 220, с.-р. центра —5, с.-р.-интернационалисты — 7, с.-д.-оборонцы 68, с.-д.-интернационалисты — 37, украинские с.-д. — 74, украинские с.-р. — 6, н. с. — 6, анархисты — 8, беспартийные — 76. В президиум избраны 8 большевиков, 5 левых с.-р., 2 укр., 2 м-ка-оборонца, 1 беспартийный. Председатель съезда — большевик Старостин.

В Бахчисарае открылись заседания крымско-татарского курултая. Приняты «Крымско-татарские основные законы», которыми отменяются феодально-сословные пережитки, вводятся равноправие мужчин и женщин, всеобщее избирательное право и т. д. Выбрано национальное правительство в составе 5 директоров во главе с Челибаевым. Правительству поручено ускорить созыв Учредительного собрания в Крыму. Правительство состоит из директоров юстиции, внешних и военных дел, финансов и вакуфов, религии и просвещения.

Калединым воспрещено в печати и в речах призывать к неисполнению распоряжений войскового правительства. Рабочим организациям воспрещается вмешиваться в административно-технические распоряжения заведующих предприятиями. Уличные митинги и собрания воспрещаются.

В Новочеркасск приехали представители «московского центра» (кадеты, Совет общественных организаций, торгово-пром. и др.). Задача делегации: служить связью добровольческой армии с Москвой и остальной общественной Россией, помогать генералу Алексееву, предоставить себя в его распоряжение для создания рабочего аппарата гражданского управления при армии в тех пределах, какие вызываются ее потребностями, и финансировать армию.

В Тифлисе открылся II краевой съезд Кавказской армии в составе: большевики — 160 делегатов, правые с.-р. — 100, меньшевики — 30, левые с.-р. — 15; другие фракции: украинцы, казаки, дашнаки, как и беспартийные, имели незначительное число делегатов.

Комитет РСДРП (б) в Баку постановил создать бюро из армян для систематической работы среди армянского пролетариата.

На заседании комитета I союза бакинских нефтепромышленников объявлено, что заводское совещание и союз инженеров высказались против установления рабочего контроля над производством. Бакинский союз инженеров заявил, что в случае проведения декрета в жизнь инженеры оставят работу.

Профсоюз нефтерабочих Баку достиг 27 000 человек.

На общем собрании украинских с.-д. Нарвского района принято постановление именоваться: «Украинская с.-д. раб. партия (б)». Принята резолюция с осуждением Центральной рады.