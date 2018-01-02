В 2017 году в мире были убиты 65 журналистов

Париж, , 10:58 — REGNUM По данным организации «Репортеры без границ», за 2017 год по всему миру погибли 65 журналистов и работников средств массовой информации.

Данный показатель признан самым низким за последние 14 лет. Причиной подобного снижения, как считают эксперты, является нежелание корреспондентов работать в горячих точках.

«Репортеры без границ» отмечают, что самым опасным местом для журналистов по-прежнему остается Сирия, в которой погибли 12 человек.

Второе место с 11 погибшими отведено Мексике. При этом эксперты подчеркивают, что на территории данной страны не ведутся боевые действия. Репортеры здесь страдают от рук наркокартелей.

Самой опасной страной для журналистов в Азии остаются Филиппины — количество убитых журналистов здесь достигло пяти человек, в то время как за 2016 год убийств сотрудников СМИ в стране не наблюдалось.

В докладе утверждается, что 39 человек из 65 погибли в ходе прямых столкновений, остальные стали жертвами смертельных случаев, вызванных низким уровнем безопасности на территории государств, в частности от ударов с воздуха.