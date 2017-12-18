Регионы РФ поддержали ужесточение требований к строительной экспертизе

Барнаул, , 06:57 — REGNUM Не только в Алтайском крае, но и в других российских регионах обеспокоены качеством возводимого жилья. Серьёзные претензии к негосударственной экспертизе проектов, по которым оно строилось, обозначили представители более 15 российских территорий. В итоге они поддержали законодательную инициативу алтайских депутатов о внесении поправок в Градостроительный кодекс РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сегодня, 18 декабря, руководитель Алтайской государственной инспекции Андрей Степанов.

«Нас поддержали Республики Крым, Бурятия, Саха (Якутия), Хакасия, Кемеровская, Владимирская, Амурская, Омская, Костромская, Новосибирская, Волгоградская Сахалинская Архангельская Ростовская, Тюменская, Свердловская области, г. Санкт-Петербург и Краснодарский край, то есть от запада до востока страны. Соответствующие материалы мы направим в Госдуму России. Многие субъекты поделились аналогичными нашим проблемами с качеством работы экспертиз и внесли дополнительные предложения по усилению контроля в этой сфере.

Выражаю благодарность коллегам за высокую оценку нашего труда. Полагаю, что формирование правового поля — важная составляющая обратной связи надзорных органов и законодателей, которые, опираясь на опыт практиков, могут улучшить эффективность правового регулирования и, в конечном счете, — обезопасить население», — подчеркнул Андрей Степанов.

Напомним, чтобы минимизировать случаи обрушения крыш и самих вводимых в эксплуатацию социально значимых объектов, Алтайским краевым законодательным собранием на рассмотрение в Государственную Думу внесён законопроект о внесении поправок в Градостроительный кодекс РФ. Речь идёт о повышении качества проведения экспертизы проектной документации объектов капитального строительства.

«Качество экспертных заключений имеет очень серьезное влияние на конечное качество объектов в строительстве, так как основная задача экспертизы — это соответствие проекта СНИПам и другим обязательным документам», — отмечено в положительном отзыве комитета государственного строительного надзора и экспертизы правительства Хабаровского края.

Алтайский законопроект уже рассмотрен профильным комитетом, Советом Государственной Думы (протокол от 14.11.2017 №80, пункт 93). Рассмотрение инициативы Государственной Думой должно состоятся уже в феврале 2018 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ЧП с обрушением части крыши нового торгового центра «Галактика», произошедшее год назад в Барнауле, хоть и обошлось без жертв, но повлекло за собой проверки других готовых к эксплуатации социально значимых зданий. Вывод был неутешителен: проблема часто заключается в нарушениях, допущенных на стадии проектирования. Причём, проекты, как правило, сделаны негосударственной экспертизой.

Алтайские законодатели предлагают также наделить органы государственного строительного надзора правом обжалования заключений частной экспертизы, усилить требования к аттестации физических лиц, которые занимаются подготовкой заключений экспертизы, увеличив их стаж работы в этой сфере с 5 до 7 лет.

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