Радио REGNUM, 16 декабря 2017, 08:00 — REGNUM
Читайте ранее в этом сюжете: Пивное лобби взяло верх над здравым смыслом депутатов: Радио REGNUM
Читайте развитие сюжета: Финляндия и Германия целенаправленно следят за Россией: Радио REGNUM
Радио REGNUM, 16 декабря 2017, 08:00 — REGNUM
Читайте ранее в этом сюжете: Пивное лобби взяло верх над здравым смыслом депутатов: Радио REGNUM
Читайте развитие сюжета: Финляндия и Германия целенаправленно следят за Россией: Радио REGNUM
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