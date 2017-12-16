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У власти некоторые трудности, у народа вечные проблемы: Радио REGNUM

Политика

Главные события российской недели: 11—16 декабря

У власти некоторые трудности, у народа вечные проблемы: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Радио REGNUM, 16 декабря 2017, 08:00 — REGNUM  

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regnum author Радио REGNUM
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