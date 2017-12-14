На Алтае приветствуют принятие закона о тюремных сроках для живодёров

Барнаул, , 08:08 — REGNUM Алтайские зоозащитники весьма обрадованы детальной проработкой формулировок законопроекта об усилении уголовной ответственности за жестокое обращение с животными, принятого накануне Госдумой в третьем чтении. Заместитель председателя БГОО «Приют Ласка» Софья Куликова полагает, что «формулировка закона становится более реальной для привлечения к ответственности, а наказание становится более серьёзным».

В интервью ИА REGNUM она напомнила, что предыдущий вариант данной статьи почти не оставлял шансов привлечь к ответственности живодёров.

«Либо дети-свидетели, либо «хулиганские» побуждения. И то, и другое очень сложно привести в качестве доказательной базы. В итоге многие инициированные дела по 245 статье УК заканчивались, так и не начавшись с формулировкой «отсутствие состава преступления». Наконец-то у зоозащитников появится шанс реально наказывать за жестокие преступления! Я уверена, что стоит только начать наказывать реально, так сразу неминуемость наказания породит уменьшение количества правонарушений. Это очень правильно и долгожданно!» — считает Софья Куликова.

Она также выразила надежду, что в ближайшее время наконец-то примут закон об ответственном обращении с животными.

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«Раз закон признаёт, что животные испытывают боль и страдание, то и на жизнь они право имеют! Особенно это касается бездомных. Десять лет такого закона ждём», — призналась алтайская зоозащитница.

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне Госдума в третьем чтении приняла закон об усилении уголовной ответственности за жестокое обращение с животными. Он предполагает повышенную ответственность в виде лишения свободы от 3 до 5 лет в случае, если такое деяние совершено группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; в присутствии малолетнего; с применением садистских методов; с публичной демонстрацией, в том числе в СМИ или в интернете; в отношении нескольких животных.

Наказание последует «за жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий». Таким образом, законодатель признаёт, что животное не является вещью.

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