Алтайский край «продавил» необходимость поправок в Градостроительный кодекс

Барнаул, , 09:56 — REGNUM Расхожая русская пословица «Не было бы счастья, так несчастье помогло» весьма красноречиво характеризует ситуацию, произошедшую около года назад в Барнауле. ЧП с обрушением части крыши нового торгового центра «Галактика» (обошлось без жертв) повлекло за собой проверки других готовых к эксплуатации социально значимых зданий, и вывод был неутешителен: проблема часто заключается в нарушениях, допущенных на стадии проектирования.

Причём, проекты, как правило, сделаны негосударственной экспертизой. По словам председателя комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Алтайского краевого Законодательного собрания Альберта Лунева, из восьми повторно проверенных государственным экспертным учреждением проектов только два содержали незначительные отклонения от требований технических регламентов, а в остальных случаях имелись существенные недостатки, в том числе, влияющие на конструктивную надежность и безопасность запроектированных объектов капитального строительства.

Читайте также: Проект здания «Леруа Мерлен» в Барнауле отправлен на новую экспертизу

Читайте также: Совет законодателей РФ одобрил алтайскую инициативу о госэкспертизе

Но очевидно назревшая необходимость во внесении поправок в Градостроительный кодекс РФ (в части ужесточении требований к строительной экспертизе) не является компетенцией региональных законодателей. Поэтому последние благополучно воспользовались своим правом законодательной инициативы, и вот сегодня, 12 декабря, стало известно, что законопроект уже прошёл все стадии согласований и будет рассмотрен в Госдуме РФ.

Как сообщил ИА REGNUM руководитель Алтайской госинспекции Андрей Степанов, это известие с воодушевлением приняли и в других регионах, поскольку проблема с безопасностью при строительстве социально значимых объектов актуальна для многих территорий.

Читайте также: Забайкалье поддержало алтайскую инициативу о строительной госэкспертизе

«Законопроект нацелен на устранение угроз безопасности создаваемых объектов капитального строительства и повышение качества и эффективности деятельности негосударственных экспертных организаций. Поводом для законодательной инициативы послужила практика проведения экспертизы проектов как социального, так и жилищного назначения. Она свидетельствует о том, что все более явно проявляется общее снижение уровня, глубины проработки и обоснованности проектов, их экспертной оценки, что существенно влияет на безопасность объектов и качество строительства», — подчеркнул Андрей Степанов.

Напомним, помимо ошибок, допущенных при проектировании и оценке проектной документации ТЦ «Галактика» в рамках негосударственной экспертизы, до сих пор не найдены проектные решения, которые позволили бы исправить дефекты, повлиявшие на надежность и безопасность многоквартирного жилого дома по ул. Балтийской, 96 в Барнауле.

Читайте также: Проект здания «Леруа Мерлен» в Барнауле отправлен на новую экспертизу

«Причиной повреждений в строящемся доме эксперты называют в первую очередь ошибки проекта, который имел положительное заключение негосударственной экспертной организации», — заявил Андрей Степанов.

Напомним, инициативу о внесении поправок в Градостроительный кодекс РФ депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания (АКЗС) одобрили на своей майской сессии. Она направлена на то, чтобы регионам разрешили вводить на своих территориях обязательную государственную экспертизу значимых объектов.

Алтайские законодатели предлагают также наделить органы государственного строительного надзора правом обжалования заключений частной экспертизы, усилить требования к аттестации физических лиц, которые занимаются подготовкой заключений экспертизы, увеличив их стаж работы в этой сфере с 5 до 7 лет.

Ранее свое недовольство качеством частных строительных экспертиз публично высказал также губернатор Александр Карлин.

«Негосударственные организации, оказывающие услуги по проведению экспертиз, к сожалению, не имеют необходимого потенциала, лабораторной базы и даже специалистов для проведения таких работ», — заявил он на пресс-конференции.

Как уже сообщало ИА REGNUM, инициативу алтайских депутатов поддержали власти многих российских регионов и, в частности, Забайкалья.

Читайте ранее в этом сюжете: Расследование причин обрушения крыши в барнаульском «Ашане» завершено

Читайте развитие сюжета: Регионы РФ поддержали ужесточение требований к строительной экспертизе