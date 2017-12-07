Алтайских единороссов мобилизовало решение Путина идти на выборы

Барнаул, , 09:58 — REGNUM Президентские амбиции Владимира Путина стали сигналом к мобилизации сил алтайских единороссов. Такой вывод можно сделать из заявления, которое озвучил сегодня, 7 декабря, секретарь Алтайского регионального отделения «Единой России» Александр Романенко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам лидера алтайских единороссов, решение президента идти на выборы ставит перед партией серьёзную цель: не просто обеспечить уверенное большинство будущему кандидату, но и сделать это в условиях высокой явки избирателей.

«На протяжении пятнадцати лет «Единая Россия» является опорой для реализации курса нашего Президента Владимира Владимировича Путина. Лично у меня нет сомнений, заданный вектор развития страны будет продолжен. В этой связи задача по организации процесса партийной мобилизации в Алтайском крае уже сегодня становится для нас первоочередной», — заявил Александр Романенко.

Напомним, о своём намерении участвовать в новых президентских выборах Владимир Путин заявил накануне, 6 декабря, в ходе встрече с ветеранами и тружениками автозавода ГАЗ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на президентские выборы 2012 года пришли почти 60% избирателей Алтайского края. За Владимира Путина проголосовали тогда более 57%. Вторым по популярности шёл Геннадий Зюганов (более 22%).

В 2008 году явка на президентские выборы в регионе составила 59%. За Дмитрия Медведева проголосовали более 60%, за лидера коммунистов — более 23%

В 2004 году при явке 64% за Владимира Путина проголосовали более 67% алтайских избирателей, и более 18% набрал Николай Харитонов. Протестное голосование составляло 2,23%