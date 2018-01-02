Кого греет тлеющая Испания?

Барселона, Испания, , 10:12 — REGNUM Новый год в Европейском союзе ознаменовался беспорядками: во Франции «по традиции» хулиганы сожгли больше тысячи автомобилей, в Италии при взрыве самодельной бомбы пострадали четыре человека. В Германии СМИ обсуждают опасность исламизации.

Не сбавляет обороты американо-азиатский кризис. Помимо дежурного обмена угрозами между Вашингтоном и Северной Кореей в информационную перепалку включились Центральная и Южная Азия, подчеркнем — с подачи главы Белого дома.

Разогретый «до горячих температур» хаос на Ближнем Востоке, также инициированный Белым домом, вовсе заслоняет значимость событий осени минувшего года в Испании. Каталонский кризис может показаться канувшим в прошлое — до тех пор, пока его интересантам не понадобится снова обострить напряженность в европейской части света.

Между тем каталонская проблема, растворясь в виртуальном пространстве, не исчезла, а скорее ушла в информационную тень. Масштаб, который приобрела вспышка «сепаратизма» в Испании, серьезно напугала не только Мадрид, но и Париж, поскольку исторически территория Каталонии распространяется и на Францию (так называемую Северную Каталонию).

Хотя премьер-министр Испании Мариано Рахой еще до выборов в каталонский парламент поспешил заверить общественность, что проблема Барселоны решена, бывший глава женералитата (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон считает наоборот.

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После региональных выборов, состоявшихся 22 декабря, стало ясно, что результаты октябрьского референдума не были тотально фальсифицированы, как утверждали противники «сепаратистов».

С чем в результате остался Мадрид? О том, что он понес политические и имиджевые (а значит, и экономические) потери, было ясно еще на пике каталонского кризиса. Уже на шестой день после референдума в МВФ констатировали: эскалация кризиса вокруг Каталонии может понизить инвестиционное и потребительское доверие в стране.

По итогам года Мадрид признал серьезность экономических потерь. 1 января 2018 года министр экономики Испании Луис де Гиндос заявил, что расходы испанского бюджета вследствие каталонского кризиса составили один миллиард евро.

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В этот же день Пучдемон, находящийся в Бельгии, заявил, что в новом году не собирается сдавать позиции и намерен «отстаивать свои идеи» и осуществить мечту о независимой Каталонии, причем без дальнейших проволочек.

В поисках ответа на вопрос, кому выгоден разогретый в Испании процесс, сталкиваешься с противоположными мнениями. Западные пропагандисты привычно уверяют, что хаос в регионе сеет Россия.

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Между тем ряд экспертов полагает, что в очередной виток обострения отношений Мадрида и Барселоны существенный вклад внесен представителями сил в США, специализирующихся на цветных революциях.

Не согласные с политикой Мадрида представители Испании призывают отнестись к проблеме Барселоны с большим вниманием и глубиной. Так, депутат Европейского парламента (2013−2014 гг.) Иньяки Иразабалбейтия Фернандес, находясь в Москве, сказал, что решение каталонского вопроса показывает, каков выбор ЕС.

«Почему я считаю, что этот процесс так важен для будущего Европы? Потому что от того, как европейские институты решат каталонскую проблему, зависит, в какую сторону двинется Европейский Союз, Европа», — подчеркивает Фернандес.

Фернандес обратил внимание на то, что кризис в Каталонии назрел не вчера: Мадрид годами отказывается вести диалог с Барселоной.

«На кону — качество демократии Испании и фундаментальные права граждан», — сказал Фернандес.

Подводя итоги, можно сказать, что кризис в Каталонии выгоден прежде всего тем, кто в наибольшей степени заинтересован в нестабильности ЕС в целом, то есть глобалистам.

При этом глубина проблемы и истоки ее обострения маскируются несколькими факторами. Во-первых, карнавализацией фигуры Пучдемона и скандальностью всего события в целом. Во-вторых, заверениями Мадрида о том, что «все под контролем».

И наконец, пропагандистскими обвинениями в адрес Москвы. Таким образом, проблема выглядит как локальная, и именно это не позволяет должным образом осмыслить ее. В результате очаг нестабильности поддерживается в подогретом до нужной «температуры» состоянии и всегда готов к очередной вспышке.

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