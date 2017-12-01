Главой Барнаула стал «старый новый мэр»

Барнаул, , 11:00 — REGNUM Сергей Дугин был последним, кто работал в должности сити-менеджера Барнаула, а теперь он будет первым, кто после реформирования местного самоуправления стал главой Барнаула. Сегодня, 1 декабря, он присягнул на верность Конституции РФ, Уставу (Основному Закону) Алтайского края, Уставу городского округа — города Барнаула и жителям города Барнаула, поскольку именно его кандидатуру большинством голосов выбрали депутаты Барнаульской городской Думы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Процедура проводилась тайно, но из присутствующих на заседании 38 депутатов только 8 были против Дугина. Если не произойдет никаких форс-мажоров, то полномочия главы, в соответствии с Уставом Барнаула, ему предстоит исполнять в течение 5 ближайших лет.

«Наряду с продолжением реализации приоритетных федеральных проектов, краевых и муниципальных программ продолжим работать над выполнением «майских» Указов Президента, повышением инвестиционной привлекательности города, улучшением архитектурного облика краевой столицы, совершенствованием градостроительной политики», — заявил Сергей Дугин.

Также он поблагодарил депутатов за доверие и обозначил главную цель работы администрации Барнаула — сохранение социально-политической стабильности в городе, продолжение поступательного развития по всем направлениям.

Напомним, помимо Сергея Дугина на кресло главы Барнаула претендовали еще трое кандидатов: Юрий Ряполов, Павел Чеснов и Кристина Юстус.

Комментируя ИА REGNUM итоги голосования заместитель председателя Барнаульской городской думы (БГД) Сергей Струченко отметил:

«Я очень внимательно слушал выступления всех кандидатов и для себя лично отметил проработку и реалистичностью программы С Сергея Ивановича Дугина. В ней большое внимание было уделено задачам пятилетнего периода работы, среди них повышение инвестиционного потенциала города, сбалансированность бюджетных процессов, развитие системы образования, развитие внутреннего туризма на территории города, повышения социально-экономического развития жителей города и другие моменты доклада. Как же не маловажным считаю его роль в победе партии ЕР на выборах через выдвижение и реализацию проектов развития города».

Не стал скрывать своего отношения к старому-новому мэру и заместитель председателя комитета по экономической политике БГД Александр Локтев.

«У меня сложилось впечатление, что Сергей Дугин — хороший управленец и хозяйственник, порядочный и компетентный в широком круге в вопросах», — отметил он.

Напомним, сити-менеджером Сергей Дугин стал в декабре 2015 года, после того, как предыдущий глава администрации Барнаула Игорь Савинцев досрочно покинул свой пост в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела (превышение полномочий).

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Сергей Дугин родился 14 мая 1956 года в с. Шимолино Благовещенского района Алтайского края. В 1983 году окончил Алтайский сельскохозяйственный институт по специальности «Экономика и организация сельского хозяйства. В администрацию Барнаула перешел работать из аппарата администрации Алтайского края, где он трудился на разных должностях с 1995 года.

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