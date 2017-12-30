«Реконструкторы» всех мастей — удобренная почва для «коль из бундестага»

Калининград, , 14:17 — REGNUM Покаянно-примиренческая манера, продемонстрированная «Колей из бундестага», свойственна также вполне респектабельной части российских граждан. О самых громких примерах такого поведения пишет редактор ИА REGNUM Андрей Выползов.

Несколько лет назад на рождественской вечеринке неонацистов в Эстонии с улыбкой фотографировались вместе одетый в форму СС главный специалист-эксперт (на момент съемки) Балтийского территориального управления Росохранкультуры Николай Санкин из Калининграда и так называемый ветеран эстонской 20-й дивизии СС Санкин, говорят его коллеги, «просто реконструктор», что не объясняет причин его появления на указанном праздничном мероприятии.

Калининградский же учитель истории Павел Коршунов возглавляет клуб реконструкторов «Меркурий», названный в честь нацистской операции, которую учитель приводит как «выдающийся пример применения воздушно-десантных войск». Этот просветитель тоже любит фотографироваться в фашистской форме и размещать снимки в интернете, а на 9 Мая вел там же трансляцию дневника гитлеровского солдата собственного сочинения, с пассажами вроде «Всё-таки воевать на стороне немцев значительно привлекательнее». Ныне Коршунов продолжает работать в школе.

Что уж говорить о планах калининградских бизнес-чиновников воссоздать «с исторической точностью» охотничье имение создателя гестапо Германа Геринга! Из резиденции планировалось сделать элитный «туристический объект» (дом отдыха имени Геринга?). Впрочем, Геринг уже становится маркетинговой уловкой для привлечения туристов.

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