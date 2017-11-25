Генеральное консульство Польши переедет из Иркутска в Новосибирск

Новосибирск, , 11:05 — REGNUM Генеральное консульство Польской Республики будет перенесено их Иркутска в Новосибирск уже в 2018 году. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Сообщается, что вопрос о переносе генконсульства обсуждался 24 ноября на рабочей встрече мэра Новосибирска Анатолия Локтя с генконсулом Польши в Иркутске Кшиштофом Свидереком.

Стоит отметить, что разговоры о переносе генерального консульства Польши из Иркутска в Новосибирск идут с 2013 года. Но долгое время не было никаких конкретных планов и сроков такого переноса.

По словам мэра Новосибирска, перенос консульства из Иркутска в Новосибирск носит «стратегический характер». Локоть считает, что это необходимо для улучшения культурных, научных, туристических и экономических отношений между Россией и Польшей. В чем именно «стратегичность» переноса генконсульства и как изменение географического положения этого диппредставительства повлияет на плачевное состояние российско-польских отношений, Локоть не пояснил.

Напомним, что генконсульство Польши в Иркутсе открылось в 2004 году. С тех пор Иркутский консульский округ обслуживает жителей Алтая, Бурятии, Якутии, Тувы, Хакассии, Алтайского, Забайкальского, Камчатского, Красноярского, Приморского и Хабаровского краев, а также Амурской, Иркутской, Кемеровской, Магаданской, Новосибирской, Омской, Сахалинской и Томской областей. Ну и Еврейской автономной области вместе с Чукотским автономным округом в придачу.

Польские консульства также есть в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде.