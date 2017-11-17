230-летие на миллион: гордума Екатеринбурга отпраздновала юбилей

Екатеринбург, , 09:05 — REGNUM В Екатеринбурге депутаты городской думы и другие чиновники города и Свердловской области отпраздновали 230-летие со дня образования представительного органа. Юбилей гордумы прошёл в Театре юного зрителя, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В ходе мероприятия перед приглашёнными выступили творческие коллективы, которые исполнили песни и представили исторические интермедии. На мероприятии помимо депутатов гордумы присутствовали глава администрации губернатора Свердловской области Владимир Тунгусов, а также спикер регионального Законодательного собрания Людмила Бабушкина.

Отметим, что праздничные мероприятия, посвящённые юбилею городской думы Екатеринбурга, проходят в городе с 1 ноября. Так, 1 ноября в Музее истории Екатеринбурга был организован фуршет.

Напомним, что первое заседание городской думы состоялось в Екатеринбурге 12 ноября 1787 года (23 ноября по новому стилю). В современной России деятельность городской думы началась с 1994 года. На данный момент с пятилетним сроком работает шестой созыв. Предыдущие пять созывов собирались на четыре года. Выборы в городскую думу Екатеринбурга седьмого созыва состоятся осенью 2018 года.

Добавим, что летом на сайте госзакупок появился тендер на поиск организатора по проведению празднования 230-летия городской думы Екатеринбурга. Начальная стоимость контракта составляла 1,084 млн рублей. Подобные расходы вызвали вопросы у представителей общественности. Многие не одобрили подобные траты в условиях, когда необходимо проводить экономию бюджетных средств.