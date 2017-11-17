Елена Ханенкова, , 09:35 — REGNUM

Байден примеряет на себя образ рыцаря, который готов «убить дракона». Надо сказать, что свита у него впечатляющая. Почти все СМИ, продвигавшие Обаму, а затем и Клинтон, все американские интеллектуалы — подписчики журнала New Yorker, — все они охотно за него проголосуют. Например, недавно на одном из самых популярных американских шоу ведущая Эллен Дедженерес просто умоляла Байдена баллотироваться. Многие опасаются еще раз связываться с Клинтонами, и спрос на Байдена стремительно вырос.

«Женщины, миллениумы, афроамериканцы — вся демократическая база выйдет из дому, чтобы проголосовать хоть за пластиковый мешок, если рядом будет написано (D) [демократ]», — пишет издание Vanity Fair.

«Он политик, с которым вы бы хотели попить пива», — пишет издание The Counterpunch. Да, изначально Байден был нужен демократам, чтобы привлечь белый рабочий класс. Его целевая аудитория в прошлом состояла скорее из рэднеков. Но теперь он, как Чичиков, нравится всем: белым — за то, что «свой»; черным — за то, что поддерживал Обаму; женщинам — за миловидность; мужчинам — за свойскость; представителям ЛГБТ за многочисленные уверения в дружбе и поддержку «прогрессивной повестки».

Байден плачет на публике, но плачет искренне. Его рейтинг поддержки около 55%. Среди демократов цифры и вовсе запредельные: согласно опросу Morning Consult/Politico этого лета (2017), к нему благоприятно относятся 74% демократов. Что касается перспективы 2020 года, он намного опережает другие имена, такие как Элизабет Уоррен, например.

Байдену к 2020 году будет 77 лет, но, судя по всему, он пребывает в добром здравии, также у него многолетний опыт работы в правительстве, которого так не хватает многим молодым демократам. В полку демократов прибыло, но вряд ли молодежь успеют разогнать до нужной кондиции хотя бы к 2019 году. К слову сказать, консервативные штаты стремительно левеют, хотя и не все. В Шарлотсвилле, например, избрали мэром первую женщину-афроамериканку, в Монтане — чернокожего, в Нью Джерси — сикха. Все они очень популярны, но, конечно, не на всю страну, как бывший вице-президент.

Байден собирается отправиться в тур в поддержку своей книги «Обещай мне, папа». Мемуары были написаны в честь покойного сына Бо Байдена, который умер в мае 2015 года. Это событие, по словам политика, удерживало его от выдвижения своей кандидатуры.

«Он по-прежнему остается ирландским пустомелей, который любит цитировать Уильяма Йитса, хвастается своими рабочими отношениями с республиканцами… и не боится открыто говорить, иногда сквозь слезы, о смерти и боли, которые испортили его личную жизнь», — пишет Vanity Fair.

Байден пользуется большим спросом, и этим не могут похвастаться новички. Его пресс-служба получает в среднем по пять запросов-приглашений на различные мероприятия каждую неделю, сообщает Politico, ссылаясь на человека, близкого к бывшему вице-президенту.

«Байден начал видеть аргументы в пользу своей кандидатуры», — пишет издание Politico. «Старейший государственный деятель, который может помочь восстановить ущерб от разделения страны и во всем мире, объединить конкурирующие клики Демократической партии и обратиться к традиционным избирателям-демократам, которые в прошлом году голосовали за Трампа», — считает издание. Все СМИ в одночасье стали трубить о том, что его поддержка уже выше, чем у Трампа.

Заголовки вроде «Байден победит в 2020-м» не сходят с передовиц.

«Он очень верит в судьбу, — сказал один человек, близкий к бывшему вице-президенту. Но более уравновешенные демократы с осторожностью относятся к привязке будущего партии к Байдену. Он был самым старым потенциальным кандидатом, кроме Берни Сандерса, из которого, в отличие от Байдена, энергия бьет ключом. «Несмотря на то, что он был занят в обеих кампаниях Обамы, он не годится для должности президента», — считают скептики.

Люди, знакомые с его расписанием, описывают тур как намеренно организованный таким образом, чтобы избежать политики. Персонал Байдена отвергает все политические мероприятия: сборы денег для демократов и т. п. Как признаются некоторые из его окружения, есть еще одна, более тонкая цель: проверить эмоциональную стойкость Байдена — готов ли он действительно пойти на авантюру с президентством? В ходе тура он остановится в Нью-Йорке, Вашингтоне и Бостоне, а также в Теннесси, Висконсине, Северной Каролине, Техасе и Мичигане.

Готовит его и пресса: запланировано интервью Опре Уинфри, 15 ноября он был на популярном «Шоу Стивена Колберта». СМИ планируют держать его в эфире весь декабрь.

Politico стало известно, что Байден планирует провести первый квартал 2018 года, сосредоточившись на сборе средств для старых друзей в Сенате: выступления для партии и поддержка кандидатов в палате представителей. Примечательно, что двенадцать из четырнадцати кандидатов, которых он поддержал недавно на выборах, выиграли.

«В своих речах Байден критикует Трампа, не упоминая его по имени. Он использует такие слова, как «непоследовательность», и отмечает, что многие иностранные лидеры, смущенные действиями Трампа, обратились к нему за поддержкой».

Все вышеперечисленное означает, что вся проверенная в выигранных битвах база, вся конъюнктура, которая служила Клинтон и Обаме, которая жива и дышит только благодаря надежде на реванш, готова и лежит у ног Байдена.

В мае 2017 года был запущен проект «Американские возможности». Байден собирал деньги только по электронной почте, но в конце этого года группа ожидает от $500 000 и $1 миллиона в наличных. В 2018 году он начнет получать еще больше.

Но среди многих прозорливых сторонников Обамы наблюдается глубокий скептицизм. «У них с Обамой не было задушевных разговоров даже о возможности участия Байдена в 2020-м», — пишет Politico, ссылаясь на источники, близкие к обоим политикам. В конце своего срока Обама, как известно, наградил Байдена высшей гражданской наградой страны — президентской медалью Свободы.

Также недавно стало известно о встрече Байдена с Рамом Эмануэлем, бывшим начальником штаба Обамы, который, кажется, возобновляет свою деятельность закулисного стратега Демократической партии. Представитель Байдена снова отказался это комментировать.

Но пока вашингтонские мечтатели расшаркиваются друг перед другом, национальный долг США вырос до 20 трлн долларов. Как известно, Обама и Клинтон оставили в наследство Дональду Трампу долг в 19 трлн. Об экономических планах Байдена пока ничего не известно.