Абэ: Ситуация с безопасностью в Японии осложнилась из-за КНДР

Токио, , 08:38 — REGNUM Ситуация с безопасностью вокруг Японии является самой сложной с 1945 года из-за КНДР. Об этом, как передает ТАСС, сообщил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая с программной речью в национальном парламенте.

«Ситуация с безопасностью вокруг нашей страны сейчас самая сложная за послевоенный период — сказать это не будет преувеличением», — сказал политик.

По его словам, для Японии «абсолютно неприемлемы» ракетные запуски и ядерные испытания КНДР. Абэ пообещал парламентариям решить ракетно-ядерную проблему КНДР.

«И для этого совместно с международным сообществом мы (власти Японии) продолжим усиливать давление на Северную Корею», — добавил премьер-министр Японии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 сентября 2017 г. после принятия новых санкций Японии, КНДР провела шестое ядерное испытание, а 15 сентября — испытание баллистической ракеты, которая во второй раз перелетела через территорию Японии.

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