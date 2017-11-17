«Память против забвения»: публикуются архивы МО РФ о помощи Польше

Москва, , 08:11 — REGNUM Документы, рассекреченные Министерством обороны России (МО РФ), напомнят Польше о материальной помощи, полученной ею от СССР в период с 1944 по 1945 годы, публикация исторических архивов начата на официальном сайте МО РФ 16 ноября.

Специальный проект «Память против забвения» направлен на восстановление разрушенной в постсоветский период исторической памяти польского народа. Публикуемые документы описывают количество переданной стране гуманитарной помощи, денежных средств, техники для восстановления разрушенного войной польского сельского хозяйства.

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В документах приводятся данные о восстановлении подразделениями Красной Армии мостов, железнодорожных путей, о переданном польским военным обмундировании.

Кроме прочего, опубликовано соглашение между командованием Красной Армии и временным правительством Польши об эксплуатации оборудования германских предприятий, расположенных на очищенной от фашистов польской земле. Согласно этому документу, все предприятия на территории Польши «передавались полякам, их демонтаж и вывоз строго запрещался».

Документы свидетельствуют: СССР за II и III кварталы 1945 года передал Польше более 130 тыс. тонн продовольствия, 20 тыс. тонн хлопка, 100 тыс. тонн крупных кож, а также 2 тыс. грузовиков.

Кроме того, МО РФ опубликовало и данные относительно переданных польскому государству денежных средств.

Напомним, ранее, 18 июля 2017 года, Минобороны РФ опубликовало массив уникальных архивных документов 1944—45 годов об освобождении Польши от гитлеровских войск.

При этом так называемый Польский институт национальной памяти заявил, что опубликованные документы об освобождении территории Польши якобы «фальсифицируют историю».