Путин встретится с президентом Киргизии

Москва, , 07:53 — REGNUM Сегодня, 17 ноября, президент РФ России Владимир Путин встретится с президентом Киргизской Республики Алмазбеком Атамбаевым, сообщается на сайте Кремля.

Встреча глав двух стран состоится в Санкт-Петербурге. Президент России и Киргизии примут участие в мероприятиях VI Международного культурного форума.

Путин и Атамбаев обсудят результаты конструктивного сотрудничества по укреплению многосторонних российско-киргизских отношений.

Также будут обсуждаться вопросы двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.

«Российская сторона высоко оценивает личный вклад Алмазбека Атамбаева в продвижение стратегического партнёрства между Россией и Киргизией», — отмечается в официальном сообщении Кремля.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября Санкт-Петербург посетит президент РФ Владимир Путин. Он встретится с деятелями культуры, проведёт совещание по вопросам поддержки талантливой молодёжи в сфере искусства, а также примет участие в работе VI Международного культурного форума.

Напомним, VI Международный культурный форум открылся в Санкт-Петербурге 16 ноября. В 2017 году в форуме участвуют 79 стран. Культурное событие продлится до 19 ноября.

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