Пучдемону пообещали одиночную камеру

Мадрид, , 07:49 — REGNUM Министерство внутренних дел (МВД) Испании предоставило доклад прокуратуре Бельгии об условиях заключения бывшего главы женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона в случае его экстрадиции на родину. Об этом пишет газета La Vanguardia.

В документе говорится, что если Пучдемон окажется в заключении в Испании, он будет иметь право попросить поместить его в одиночную камеру. Бывший глава Каталонии также сможет отбывать наказание в камере вместе со своими соратниками.

Как отмечают в МВД Испании, опального политика посадят в тюрьму «Эстремера», где уже содержатся другие арестованные члены правительства и парламента Каталонии. За Пучдемон, которому предоставят возможность регулярных контактов с адвокатами, установят наблюдение для гарантии его безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 октября 2017 г. в Каталонии прошел референдум о независимости региона. Большинство участников референдума проголосовали за независимость несмотря на то, что референдум проходил под жестким прессингом со стороны силовиков Испании.

27 октября парламент Каталонии принял резолюцию о провозглашении независимости. В ответ официальный Мадрид ограничил автономию региона. Пучдемон покинул Испанию, уехав в Бельгию с группой своих соратников.

3 ноября Национальная судебная коллегия Испании постановила выдать ордер на арест Пучдемона и четырех членов его правительства.

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