Минюст может признать сибирский интернет-ресурс иноагентом

Новосибирск, , 07:54 — REGNUM Проект «Сибирь.Реалии» получило от министерства юстиции РФ уведомление о возможных ограничениях в работе. Об этом редакция сибирского проекта компании сообщила на своём сайте.

«Это произошло после того, как накануне Государственная дума единогласно приняла внесённые в законодательство поправки, позволяющие причислять зарубежные СМИ к так называемым иностранным агентам. В письме министерства юстиции не уточняется, какие меры могут последовать после принятия поправок. Документ лишь указывает на то, что на работу редакции «Сибирь.Реалии» могут быть наложены ограничения. Ранее аналогичные уведомления получили Радио Свобода и телеканал «Настоящее время», — уточняет редакция.

Ресурс, который был запущен осенью 2017 году и является медиапроектом Русской службы «Радио Свобода», также указывает, что «главная задача сайта «Сибирь.Реалии» — честный, сбалансированный, непредвзятый, точный рассказ о ежедневной жизни важнейших, с политической, экономической и социальной точек зрения, территорий Российской Федерации, восполнение дефицита разносторонней информации о Сибири, анализ важнейших социально-экономических процессов, протекающих в этом богатом, давно освоенном, но во многом всё ещё неизвестном в европейской части страны крае».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 ноября Государственная дума РФ приняла закон о СМИ — иностранных агентах в третьем чтении. Теперь зарубежные СМИ, которые работают на территории России и получают средства из-за границы, могут быть признаны «иностранными агентами». В случае приобретения статуса иноагента для них будут действовать те же ограничения, что и для некоммерческих организаций — иностранных агентов.

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Уведомления о возможном признании СМИ в качестве иностранного агента были направлены в адрес трёх проектов «Радио Свободы» и CNN.

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Отметим, что ранее российские информационные агентства RT и Sputnik подверглись притеснениям в США — 9 ноября американское подразделение телеканала RT получило ультиматум: компанию вынудили зарегистрироваться в минюсте США в качестве иностранного агента. Российская сторона пообещала ответить зеркальными мерами.