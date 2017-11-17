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Представитель РФ при ООН допустил техническое продление мандата СМР

Политика

Российский дипломат отметил, что нужно согласовать принципы дальнейшего функционирования данного механизма

Представитель РФ при ООН допустил техническое продление мандата СМР
Иллюстрация: Mil.ru
Подразделения РХБ России

Нью-Йорк, США, 17 ноября 2017, 07:28 — REGNUM  Постоянный представитель России при Организации Объединенных наций (ООН) Василий Небензя допустил возможность кратковременного технического продления мандата совместного механизма ООН и ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) по расследованию применения химического оружия на территории Сирии (СМР), об этом дипломат 17 ноября сообщил журналистам.

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Небензя рассказал, что в ООН идут разговоры о таком техническом продлении СМР. Также российский дипломат отметил, что нужно согласовать принципы дальнейшего функционирования данного механизма.

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Отметив, что кратковременное техническое продление мандата возможно, Небензя акцентировал внимание на том, что расследование применения химоружия в Сирии должно впредь вестись на более серьезном уровне.

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Ранее ИА REGNUM писало, что 17 ноября истекает срок мандата совместного механизма ООН и ОЗХО о расследовании применения на территории Сирии химоружия. В СБ ООН были внесены две резолюции по работе миссии СМР — одна со стороны США, другая — России, обе были взаимно заблокированы, американский вариант — Россией, российский — США с Великобританией и Францией соответственно.

Отметим, что 16 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что американский проект резолюции будет заблокирован: он неприемлем и не имеет шансов быть принятым.

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Война в Сирии
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