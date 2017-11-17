Названы СМИ, претендующие на статус иноагента

Москва, , 07:24 — REGNUM Министерство юстиции (Минюст) Российской Федерации опубликовало список средств массовой информации (СМИ), которых могут признать иностранными агентами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В ближайшее время могут вступить в законную силу принятые Госдумой Федерального Собрания РФ 15 ноября поправки в законодательство РФ, в соответствии с которыми предусмотрена возможность признания иностранных СМИ, действующих на территории РФ, иностранными агентами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что уведомления от Минюста РФ получили 9 работающих на территории страны СМИ. В их числе телеканал «Настоящее Время», «Крым.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Сибирь.Реалии», региональный проект «IdeLРеалии», «Голоса Америки», «Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС)», татаро-башкирская служба «Радио Свобода» (Azatliq Radiosi), а также проект «Фактограф».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, закон о СМИ — иностранных агентах Госдума РФ приняла в третьем чтении 15 ноября. Думские фракции поддержали зеркальный ответ РФ на давление на российские СМИ единогласно.

Ожидается, что принятые Госдумой РФ поправки будут рассмотрены Советом Федерации 22 ноября. Затем их еще должен подписать глава России Владимир Путин.

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