Пятница, 17 Ноября 2017 года
08:11:57 МСК

Россия пробует очистить память Польши от забвения: Радио REGNUM

Политика

Министерство обороны РФ опубликовало массив исторических документов из фонда Центрального архива

Россия пробует очистить память Польши от забвения: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 17 ноября 2017, 08:00 — REGNUM  

Читайте ранее в этом сюжете: Каким должно стать российское образование и должно ли? Радио REGNUM

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Радио REGNUM

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить