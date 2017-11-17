Россия пробует очистить память Польши от забвения: Радио REGNUM

Москва, 17 ноября 2017, 08:00 — REGNUM
- Кто спас поляков: обнародованы документы, свидетельствующие о помощи Польше в 1944—45 гг.
- Опасный маневр: страшное ДТП произошло в Марий Эл;
- Относиться с иронией: Песков прокомментировал слухи об участии Медведева в выборах;
- На что пойдут средства: ГД рассмотрит федеральный бюджет во II чтении;
- Жить или выживать: долги по зарплате в России за месяц выросли на 3,5%;
- Без резких движений: в ЦБ рассказали, когда ключевая ставка снизится до 6%.
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