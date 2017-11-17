Мадрид гарантировал Пучдемону одиночное заключение

Мадрид, , 05:42 — REGNUM Одиночное заключение гарантировано бывшему главе Каталонии Карлесу Пучдемону, со ссылкой на испанское МВД пишет Vanguardia.

Соответствующее обращение направлено властям Бельгии, в которой находится каталонский политик. В нем говорится, что Пучдемона будут в случае его экстрадиции и ареста будут охранять от других заключенных.

Пучдемон также сможет выбрать — отбывать наказание в одиночной камере или со своими соратниками. Кроме того, опальному политику предоставят возможность регулярных контактов с адвокатами.

Напомним, Пучдемон покинул Испанию после того, как Мадрид отказал Барселоне в отделении. Каталонскому главе и ряду его соратников было предъявлено обвинение в попытке организовать бунт против законной власти.

Бывший президент Каталонии эмигрировал в Бельгию. Мадрид требует его экстрадиции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 ноября Пучдемон заявил, что у Каталонии нет будущего в составе Испании — в той ситуации, которая сложилась на сегодняшний момент.

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