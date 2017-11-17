«Госдеп приветствует»: Судан отказался торговать с КНДР

Вашингтон, , 05:06 — REGNUM Государственный департамент США «приветствует» решение Судана отказаться от торговых и военный связей с Северной Кореей, передает Reuters.

«Соединенные штаты приветствуют обещание правительства Судана и будут участвовать в этом вопросе для обеспечения реализации данного обещания», — говорится в заявлении Госдепа.

Напомним, Северная Корея находится под санкциями ООН и еще более жесткими односторонними санкциями США, поводом для которых является ракетно-ядерная программа КНДР.

Судан, как и КНДР, долгие годы находился под экономическими санкциями США из-за «нарушений прав человека» в провинции Дарфур.

Однако в октябре 2017 года США сняли большую часть санкций с Судана — с африканской страны было снято торговое эмбарго, отменены финансовые ограничения и требования уголовного преследования в отношении политиков и военных.

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