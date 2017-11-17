Госдеп США заявил о поддержке переворота в Зимбабве

Вашингтон, , 04:52 — REGNUM Государственный департамент США надеется на «новую эру» в Зимбабве после переворота в африканской стране, передает Reuters.

Исполняющий обязанности помощника госсекретаря по делам Африки Дональд Ямамото дал комментарий журналистам по ситуации в Зимбабве.

«Это переход к новой эре для Зимбабве. На самом деле это то, на что мы надеемся», — сообщил Ямамото журналистам.

Представитель Госдепа также сообщил, что в связи с изменением политической ситуации в африканской стране США могут рассмотреть вопрос о снятии ряда санкций в отношении Зимбабве.

Напомним, политический кризис в Зимбабве начался с отставки вице-президента Эммерсона Мнангагва 6 ноября. Глава военных Зимбабве Константин Чивенга заявил, что «вмешается» в политический конфликт, после чего 14 ноября на улицах Зимбабве появились танки.

За ночь с 14 на 15 ноября военные захватили государственное телевидение Зимбабве и правительственный квартал. 93-летний президент Роберт Мугабе, правивший страной десятилетиями, был отстранен от власти.

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