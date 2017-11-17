«Уходи с поста президента»: Пентагон «поддержал отставку Трампа» в Twitter

Вашингтон, , 04:39 — REGNUM Ретвит пользователя @proudresister с призывом уйти в отставку в адрес американского президента Дональда Трампа опубликовал Пентагон в своем микроблоге, пишет The Washington Examiner.

Ретвит был обнаружен, а затем удален, но сохранилась учетная запись. Пользователь — противник политики Трампа — призвал к отставке не только президента, но и двух других политиков — депутата американского конгресса Эла Франкена и Роя Мура, кандидата в сенаторы от штата Алабама.

«Рой Мур: уходи из предвыборной гонки. Эл Франкен: увольняйся из конгресса, — говорится в сообщении. — Дональд Трамп: уходи с президентского поста. Республиканская партия: прекратите делать сексуальное насилие вопросом партии».

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Отметим, через год после завершения последних выборов президента США в этой стране продолжают раздаваться призывы к отставке Трампа. В американской прессе периодически появляются публикации о недовольстве политикой 45-го президента.

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Однако основной претензией большинства противников Трампа является его «связь с Москвой». Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 ноября представители Демократической партии США в конгрессе заявили, что президента пора отправить в отставку.

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