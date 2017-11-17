Небензя: техническое продление мандата СМР в Сирии не исключено

Нью-Йорк, США, , 04:11 — REGNUM Планы по техническому варианту продления мандата совместного механизма ООН и ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) по расследованию применения химического оружия в Сирии (СМР) неофициально рассматриваются в Совете безопасности ООН, сообщил журналистам Василий Небензя, постоянный представитель России при Организации Объединенных наций.

«Я знаю, ходят разговоры сейчас в кулуарах о том, что нам надо сделать техническое продление СМР и заняться вопросом согласования того, как он будет функционировать в дальнейшем», — сказал Небензя.

Российский дипломат уточнил, что техническое продление мандата может произойти. Важно, чтобы методы работы в рамках расследования применения химоружия в Сирии, которое якобы произошло, осуществлялось на более серьезном уровне.

Напомним, 17 ноября истекает срок мандата СМР. Ранее в СБ ООН были внесены две резолюции по работе миссии СМР - одна со стороны США, другая - России. 14 ноября Небензя заявил, что переговоры по резолюции продолжаются.

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16 ноября российский министра иностранных дел Сергей Лавров заявил, что американский проект резолюции обречен: он неприемлем и не имеет шансов быть принятым.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 ноября СБ ООН отклонил российский вариант резолюции. За него проголосовали Китай, Казахстан и Боливия, но голосов в его пользу не хватило.

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