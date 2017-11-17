Российский вариант резолюции по СМР в Сирии отклонен Совбезом ООН

Вашингтон, , 04:09 — REGNUM Вариант резолюции по продлению мандата миссии СМР — Совместного механизма ООН и ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) по расследованию применения химического оружия в Сирии, предложенный российской стороной, отклонен Советом безопасности ООН, заявил в ходе заседания Себастьяно Карди, постоянный представитель Италии при ООН.

«Резолюция не принимается, так как не набрала необходимое число голосов», — сказал Карди.

Уточняется, что российский вариант поддержали при голосовании Китай, Казахстан, Боливия, отвергли — США, Великобритания, Франция. Воздержались — Япония, Египет, Сенегал и Эфиопия.

Напомним, российский вариант резолюции был вынесен на голосование в СБ ООН накануне истечения сроки мандата СМР. Существует также американская альтернатива резолюции, про которую российский министр иностранных Сергей Лавров сказал, что у нее нет шансов.

Читайте подробнее: Лавров: Резолюция США по расследованию химатак в Сирии не имеет шансов

В свою очередь американский президент Дональд Трамп призвал СБ ООН проголосовать за возобновление СМР. Американский лидер аргументировал свою позицию тем, что сирийскому президенту Башару Асаду нельзя оставлять шансов «когда-либо совершать массовые убийства с применением химического оружия».

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров: Резолюция США по расследованию химатак в Сирии не имеет шансов

Читайте развитие сюжета: Небензя: техническое продление мандата СМР в Сирии не исключено