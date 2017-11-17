На Украине главой НАБУ занялась прокуратура

Киев, , 02:53 — REGNUM Уголовное производство начато украинской Генеральной прокуратурой в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника, со ссылкой на источники в надзорном ведомстве пишет газета «Украинская правда».

Уточняется, что дело расследуется «из-за вероятного разглашения данных следствия». Предположительно, 17 ноября глава НАБУ будет допрошен.

По данным издания, украинский деятель пока не вернулся домой, поскольку находится в Португалии в служебной командировке.

Напомним, уголовное дело возбуждено на Украине на основании размещенной в сети аудиозиписи разговора, который якобы вел Сытник. Так ли это на самом деле, будет установлено в ходе расследования.

Призыв к тому, чтобы проверить подлинность записи и участие в разговоре Сытника озвучил 16 ноября депутат Верховной рады Антон Геращенко на заседании антикоррупционного комитета.

Отметим, что ситуации с главой НАБУ предшествовал скандал с участием сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. 31 октября стало известно, что сотрудники НАБУ провели обыск у Александра Авакова в рамках уголовного дела о закупках украинским МВД рюкзаков для национальной гвардии в конце 2014 — начале 2015 годов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этот же день украинское МВД обвинило НАБУ в развязывании кампании по дискредитации высших должностных лиц страны.

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