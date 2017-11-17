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Военные Израиля и Саудовской Аравии «будут дружить»

Политика

Глава генштаба армии Израиля готов делиться развединформацией с саудитами

Иерусалим, Израиль, 17 ноября 2017, 02:51 — REGNUM  Начальник генштаба армии Израиля, генерал-лейтенант Гади Айзенкот заявил об «общих интересах» с военными Саудовской Аравии, передает Associated Press.

По словам главы военных Израиля, у двух государств есть общая проблема — растущее влияние Ирана в регионе.

В связи с необходимостью противостоять Ирану Айзенкот готов даже на обмен развединформацией с Саудовской Аравией.

«Мы готовы поделиться информацией, если это необходимо», — сообщил глава генштаба.

Напомним, Израиль враждебно воспринимается гражданами многих мусульманских стран.

Однако это относится не только к шиитскому Ирану, высшие должностные лица которого открыто заявляют о необходимости «уничтожить» Израиль, но и к радикальным суннитским монархиям, таким как Саудовская Аравия.

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