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Тарасенко взял в команду первого заместителя Наздратенко

Политика

Новый губернатор Приморья сформировал команду

Владивосток, 17 ноября 2017, 03:38 — REGNUM  Последнее вакантное место вице-губернатора Приморского края займёт Валентин Дубинин — ему дали год на восстановление сельского хозяйства в регионе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Я ему срок поставил год, он говорит, что у него тоже душа болит за это направление, и постарается мне помочь, чтобы развить сельское хозяйство в Приморье, — прокомментировал назначение глава региона Андрей Тарасенко. — Всё, что было брошено, не развивалось, надо восстанавливать».

Отметим, что Валентин Дубинин, начиная с 1993 года, работал первым вице-губернатором при Евгении Наздратенко. В 2006 году был избран депутатом Законодательного собрания Приморского края IV созыва, в 2012 году был избран в V созыв.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября Тарасенко заявил, что ищет себе в заместители человека, который будет курировать сельское хозяйство, в центральной части России. При этом он признался, что кандидатов отпугивает перспектива переезда в Приморский край.

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