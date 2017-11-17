Белый дом: Путин нужен Трампу для работы над серьезными вызовами

Вашингтон, , 02:26 — REGNUM Работа над актуальными вызовами является причиной, по которой американскому президенту Дональду Трампу необходимо сотрудничество с президентом России Владимиром Путиным, сказала на брифинге Сара Хакаби Сандерс, официальный представитель Белого дома.

По словам Сандерс, у двух президентов есть вопросы, которые нужно решать — такие как Сирия и Северная Корея. При этом представитель Белого дома указала на убежденность Трампа в существовании «сговора Москвы с демократами» в ходе избирательной кампании.

«Но, опять же, он не будет обсуждать эти вещи с мировым лидером, с которым ему нужно и с которым он хочет работать, чтобы разобраться с самыми большими и серьезными проблемами, с какими сейчас сталкивается наша страна», — пояснила она.

Напомним, Трамп неоднократно заявлял о намерении наладить отношения с Путиным. При этом по поводу скандальной темы американских выборов Трамп всегда подчеркивал, что «все это - происки демократов».

С другой стороны, отношение к проблеме Сирии и к правящему президенту Башару Асаду резко отличается у Москвы и Вашингтона. Более того, американские власти заявляют о своих «успехах» в Сирии, несмотря на то, что контингент присутствует в этом регионе незаконно.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 ноября в Ханое по итогам переговоров с вьетнамским президентом Чан Дай Куангом Трамп заявил, что верит Путину о невмешательстве Москвы в минувшие американские выборы.

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