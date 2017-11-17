Китайские миротворцы завершили миссию в Южном Судане

Пекин, , 02:07 — REGNUM Первый эшелон Третьего китайского миротворческого пехотного батальона вернулся после завершения миротворческой миссии под эгидой ООН в Южном Судане, сообщает 16 ноября агентство «Синьхуа».

С декабря 2016 года батальон выполнил 39 миссий вооруженного сопровождения и 18 миссий по поиску оружия в лагерях беженцев в Южном Судане. Миротворцам удалось выявить 38 случаем вооруженного проникновения в запретные зоны и предотвратить 105 краж.

Кроме того, миротворческая миссия выполняла задачи по патрулированию городских районов и защиты гражданских районов. Бтальон получил высокую оценку со стороны ООН, местного правительства и других миротворческих подразделений.

Всего 700 солдат и офицеров батальона должно вернуться четырьмя группами до конца ноября 2017 года, отмечает агентство.

Напомним, что Китай является одним из самых активных участников миротворческих миссий на африканском континенте. Его действия объясняются не только желанием поддерживать стабильность в мире, но также и прагматикой, поскольку Африка является стратегической ресурсной базой и потенциальным местом вывода промышленного производства.

Читайте также: Китайская Африка: Поднебесная заложила в регионе 100 промышленных парков

Читайте ранее в этом сюжете: Более 8 тыс. китайских миротворцев находится в резерве ООН