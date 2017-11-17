Гагаузия выходит на протест: «Они хотят поставить гагаузов на колени»

Комрат, Молдавия, , 01:18 — REGNUM Ряд политиков и общественных деятелей из Гагаузии намерены организовать 19 ноября акцию протеста в столице автономии Комрате. Как сообщило издание «Гагауз-инфо», они намерены протестовать против ареста и содержания под стражей экс-спикера Народного собрания Гагаузии Дмитрия Константинова и узурпации власти в автономии правящей в Молдавии Демпартией.

«Сегодня в Гагаузии появились политические заключенные и это все заслуга Демократической партии Молдовы и их однопартийцев, которые есть в Гагаузии. Они хотят поставить наш гагаузский народ на колени», — сказал общественник Михаил Влах, отметив, что целый ряд политических, а общественных активистов Гагаузии либо арестованы, либо вынуждены скрываться от преследования со стороны молдавских властей за рубежом. Влах призвал жителей Гагаузии выйти на митинг и высказать свое мнение о том, «что за беспредел творится в автономии».

Председатель Верховного совета Гагаузской республики Михаил Кендигелян заметил, что Демократическая партия захватила правоохранительные органы и судебные структуры в Молдавии в целом, и в Гагаузии в частности. «В нашей стране царит беззаконие. Именно Демократическая партия решает, кого арестовать и на сколько лет посадить в тюрьму. Посмотрите до чего мы дошли в Гагаузии. Был один депутат в Народном собрании от ДПМ, и он стал председателем. Сейчас их сторонников среди депутатов стало 20, потому что всех запугивают — кого-то в бизнесе, кого-то подкупают. Центральные власти Молдовы не хотят знать гагаузов, потому что именно мы им мешаем объединиться с Румынией», — считает он.

Экс-депутат НСГ, председатель народного движения «Гагауз Халкы» Иван Бургуджи отметил, что депутатов гагаузского парламента запугивают, а на примере арестованного Константинова «они показывают нашему народу, что так будет с каждым». Демпартия Молдавии и ее сторонники в гагаузском парламенте, по словам Бургуджи, действуют по «принципу преступного сообщества» и при этом используют прокуратуру в качестве уголовно-правовой дубины против своих оппонентов.

Депутат Народного собрания Гагаузии Николай Иванчук отмечает, что при формировании большинства в Народном собрании Гагаузии, которое сейчас подконтрольно Демпартии Молдавии, на независимых депутатов оказывалось «беспрецедентное давление». В качестве примера он привел себя самого: его вызывали к министру-демократу и «просили, показывая кнут и пряник, чтобы я вошел в это большинство», — заявил Николай Иванчук.